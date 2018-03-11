» الأهلي يقترب من التتويج بالدوري بالفوز على إنبي

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من التتويج باللقب رقم 40 في تاريخه، بعد الفوز على إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 75 في الصدارة ويتبقى له نقطة واحدة فقط لحسم فوزه بالدوري للمرة الـ40 في تاريخه، فيما توقف رصيد إنبي عند النقطة رقم 40 بالمركز الخامس.

انطلق اللقاء بضغط من جانب الأهلي تجاه مرمى انبي، أسفر عن هدف مبكر أحرزه أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر بالدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

ويواصل الأهلي ضغطه ويتصدى حارس انبي عماد السيد، لانفراد محقق من مهاجم الأهلي باكا، بالدقيقة 32، ويرد الفريق البترولي بتسديدة قوية تمر أعلى مرمى الفريق الأحمر.

ويغلب طابع الهدوء على اللقاء ويفشل الأهلي في تعزيز تقدمه، ولا ينجح الفريق البترولي في التعديل، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تظهر أول ملامح الخطورة للفريق الأحمر بالدقيقة 66، ويهدر باكا انفراد محقق بمرمى انبي، ويخرج بعدها باكا ويشارك كريم نيدفيد بدلا منه في أول تغييرات الفريق الأحمر.

ويشارك إسلام محارب بدلا من ميدو جابر بالدقيقة 74، في ثاني تغييرات الأهلي باللقاء، وبالدقيقة 88 يشارك هشام محمد بدلا من وليد سليمان في آخر تغييرات الأهلي، إلا أن التغييرات لم تقدم جديد لينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وتفصله نقطة واحدة عن إعلانه بطلا رسميا لمسابقة الدوري للمرة الـ40 في تاريخه.



