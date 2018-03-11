بالصور.. إطلاق مبادرة «أولادنا ترسم بكرة» بالغردقة

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صور المبادرة
صور المبادرة

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بالغردقة

مبادرة اولادنا

ترسم. بكرة.

أعلن مركز النيل بمجمع إعلام الغردقة، بالتعاون بين وإدارة الغردقة التعليمية وأكاديمية "سمارت جولز"، عن إطلاق مبادرة "أولادنا ترسم بكرة".

وتقوم فكرة المبادرة علي رفع وعي 1500 طالب (للمرحلة العمرية بين 7سنوات إلي 15سنة) بأهمية البرمجة ومهاراتها، وتمتد علي مدار أشهر فبراير ومارس وابريل 2018 من خلال 8 جلسات تثقيفية.

يحاضر في الجلسات المهندس أمين جمال- مساعد رئيس  الألومبياد المصري للمعلوماتية، وستقدم المبادرة في نهايتها منحة مجانية للتدريب علي مهارات البرمجة، لعدد 32 طالب من المتميزين في مركز سمارت جولز.

هذا وسيتم إختيار الطلبة، بناء علي اختبار مسابقة القندس الدولية لقياس مستوي الذكاء العلمي وستقوم المنحة بتأهيلهم للمشاركة في مسابقة  الألومبياد المصري للمعلوماتية وهي جزء من أكبر مسابقة في العالم للبرمجة للطلبة.





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