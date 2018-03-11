الإمارات تستحوذ على 10% من حقل «ظهر»

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مبادلة

أعلنت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية، توقيع اتفاق لشراء 10 بالمائة من حصة شركة "إيني" الإيطالية في امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر الذي يضم حقل "ظهر".

وأوضحت "مبادلة" التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الحكومية في بيان، مساء اليوم الأحد، أن إتمام الصفقة سيخضع لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية.

وأضاف البيان: "تبلغ الاعتبارات المتفق عليها 934 مليون دولار"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام".

وشهد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني، توقيع اتفاقية بين شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة إيني الإيطالية، في قصر الشاطئ، تشتري بموجبها الشركة الإماراتية 10 في المئة من حصة إيني في امتياز حقل شروق البحري للغاز في مصر، الذي يضم حقل ظهر للغاز الطبيعي".

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والكيماويات في شركة "مبادلة للاستثمار" الإماراتية: "هذه الصفقة تعتبر خطوة استثمارية مهمة ستضيف إلى محفظة استثماراتنا العالمية استثماراً جديدًا يوفر تدفقًا نقديًا طويل الأمد"، وفق وكالة "الأناضول".

وتمتلك "إيني" حصة تقدر بنحو 60 بالمائة في الامتياز المصري وتتولى عملية تشغيل الحقل، فيما تمتلك شركة "بي بي" البريطانية حصة 10 بالمائة، ونحو 30 بالمائة لشركة "روسنفت".

حقل "ظهر" المصري تم اكتشافه بواسطة شركة "إيني" في أغسطس 2015، وهو أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط، إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه بنحو 30 ترليون قدم مكعبة.


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