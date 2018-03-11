» أول تعليق من «البدري» بعد الفوز على إنبي

11 مارس 2018 - 09:35 م

أبدى حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري العام.

وأكد البدري في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، الأهلي أهدر العديد من الفرص خلال اللقاء، بينما إنبي لم يشكل خطورة على مرمى محمد الشناوي طوال أحداث اللقاء.

وقال:" الحمد لله فوزًا هامًا في مشوار الأهلي للاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثالث على التوالي، والمباراة كانت بمثابة بطولة خاصة لإنبي، وأحيي الفريق البترولي على الأداء القوي خلال اللقاء".

وعن أداء باكا وميدو جابر، أجاب البدري:" الجنوب أفريقي قدم مباراة جيدة في ظل غيابه عن المشاركة لفترة طويلة بسبب قرار الاتحاد المصري بمشاركة 3 أجانب فقط، وراضي عن ميدو جابر خلال اللقاء".