الكنيسي: من حق عكاشة الظهور على الشاشة دون موانع

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قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إنه لا مانع من عودة توفيق عكاشة، الإعلامي وعضو مجلس النواب السابق، للظهور الإعلامي مرة أخرى، مشيرا إلى أنه وبالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لم يضعا أي عواقب، أو تحذيرات سابقة لعودة عكاشة إلى شاشة التلفزيون كمذيع كما هو معتاد، وإنما كان الأمر متعلق بالقناة التلفزيونية الخاصة بها والتي كانت لها مديونية كبيرة أدت إلى إغلاقها فترة كبيرة.

وأضاف الكنيسي في تصريح لـ"المصريون" بأن النقابة والمجلس سينتظران عودة توفيق عكاشة للشاشة، وسيتم معاملته مثل بقية الإعلاميين والقنوات التلفزيونية والصحف، وسيجرى عليه نفس القوانين والقرارات السابقة، في حال مخالفته القواعد المعروفة لتسيير القنوات والصحف المصرية، وهو الأمر الذي سيتم مخاطبته به قبل عودته، مشيرا إلى إنهم لا يمانعون ظهور أي إعلامي، طالما يهدف للممارسة الإعلام بشكل حيادي ولا يضر بصورة الدولة المصرية.

وأعلنت قناة الفراعين المملوكة للإعلامي وعضو مجلس النواب السابق، توفيق عكاشة عن عودتها مرة أخري للبث التلفزيوني، عقب توقف دام لفترة أكثر من سنتين، وستبدأ البث بعودة عكاشة مرة أخري ببرنامجه اليومي والذي أثار الجدل لفترات كبيرة خلال فترة إذاعته.


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