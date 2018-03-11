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ثالث أغنى رجل في العالم يشرح العلاقة بين الثروة والسعادة

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الملياردير وارن بافيت
الملياردير وارن بافيت

خالد الشرقاوي

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اعتبر ثالث أكبر ثري على وجه الأرض، الملياردير وارن بافيت الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" القابضة، أن مضاعفة الثروات وتضخم الأرصدة، لن يجعل صاحبها أكثر سعادة.

وأكد بافيت، الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب أغنى أغنياء العالم بثروة تتجاوز 91.1 مليار دولار، أنه كان أكثر سعادة حين كان أقل ثراء بكثير مما هو عليه الآن.

وقال في حوار مع قناة "CNBC ": "إن الناس يعتقدون أن امتلاكهم المزيد من الأموال سيجعلهم أكثر سعادة، بينما كنت سعيدا وأنا أملك 10 آلاف دولار.. كنت استمتع كثيرا".

وأضاف: "إذا لم تكن سعيداً وأنت تملك 100 ألف دولار، فلا تعتقد أن مليون دولار سيجعلك أكثر سعادة.. هذا لن يحدث.. فحتى وإن تمكنت من تحقيق المليون دولار، ستختفي سعادتك حين تنظر حولك وتجد من يملك مليوني دولار".

وأشار إلى أنه عوض انتظار المرء تكوينه لثروة لتحقيق السعادة، يمكن الاستمتاع بالحياة ومباهجها خلال رحلة تحقيق الثراء.

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