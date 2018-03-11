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سبع مواد غذائية تقتل الرغبة الجنسية

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قتل الرغبة الجنسية - أرشيفية
قتل الرغبة الجنسية - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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مواد غذائية

الرغبة الجنسية

حدد العلماء سبع مواد غذائية لا تخفض الرغبة الجنسية فقط، بل تقتلها، حيث يساهم تناولها في انخفاض مستوى التستوستيرون في الجسم، ما يؤدي إلى زوال الرغبة الجنسية.

تزود المواد الغذائية خلال عملية التمثيل الغذائي جسم الإنسان بالطاقة، لذلك فإن للغذاء علاقة مباشرة بالمزاج والإمكانية "الجنسية".

وهناك مواد غذائية تؤثر سلبا في الرغبة الجنسية، ولكن ليس بإمكان معظمهم ذكر أسمائها، لذلك قرر الخبراء إعلان أسماء سبع مواد وهي كالتالي..

1-  المواد الغذائية المحتوية على فول الصويا. يحتوي فول الصويا على هرمون فيتواستروجين المماثل لهرمون الاستروجين الأنثوي، وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.

2-  البقول- إن تناول البقول بكميات كبيرة يؤدي إلى نفس نتائج تناول فول الصويا.

3-  السكر- يجب تناوله باعتدال، لأن تناول جرعات كبيرة منه يؤدي إلى اضطراب مستوى الأنسولين في الدم وبالنتيجة انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون في الجسم.

4-  الأطعمة المالحة والمدخنة والدهنية- تؤثر هذه الأطعمة في عمل القلب والأوعية الدموية بصورة لا يمكن تصورها. لذلك يجب ألا تزيد كمية الملح في اليوم عن 5 غم.

5- الكافيين- تناول القهوة بكثرة ومشروبات الطاقة يسبب ضعف هرمون التستوستيرون.

6- مواد غذائية محتوية على الخميرة الغذائية- المعجنات، الجعة. لذلك يجب الابتعاد عنها قبل وفي أثناء الأمسية الرومانسية.

7- الكحول- تؤثر المشروبات الكحولية في جميع أجهزة الجسم. يؤدي تناول الكحول إلى انخفاض كمية الدم المتدفقة إلى الأعضاء التناسلية، والجهاز العصبي يعلن بأنه حان وقت النوم. لذلك يوصي الخبراء بعدم تناول أكثر من كأس واحدة من النبيذ الخالي من السكر.


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