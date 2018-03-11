لميس الحديدي : "احنا في معركة من نوع مختلف بسيناء"

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لميس الحديدي
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عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على بيانات القوات المسلحة، التي تصدر عن العملية الشاملة سيناء 2018، للقضاء على الإرهاب، قائلة: هنفضل نذيع البيانات كل شوية عشان الناس تشعر بكم التضحيات التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة في سيناء من أجل أن نعيش في أمان.
وأوضحت الحديدي خلال مقدمة برنامجها"هنا العاصمة"، المذاع على قناة"سي بي سي"، اليوم الأحد، أن مصر تعيش معركة حقيقية على الأرض وفي حرب حقيقة على الإرهاب في سيناء، مشيرة إلى أن هنا أنبل وأشرف التضحيات من أبناء الوطن في سيناء تحارب الإرهاب.
وأضاف "الحديدي" أن "في ناس عايشه في بيوتها ونايمه وبتأكل وبتشرب وأولادها بيركبوا العربيات وفي ناس تانيه بضحى بأبنائها وبيحاربوا في سيناء عشان نعيش إحنا في أمان قبل حتى أن يصل إلينا الإرهاب".
وتابعت: الجيش يحارب عدوا لا يراه، يختفى في أنفاق ووسط الجبال، وهذه من أشرس المعارك على الأرض.



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