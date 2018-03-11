جيش الاحتلال يبدأ مناورات عسكرية ضخمة

11 مارس 2018 - 10:50 م

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، مناورات عسكرية ضخمة في أنحاء البلاد، بهدف التدريب على حرب شاملة محتملة تشارك فيها الجبهة الداخلية الإسرائيلية المعنية بإخلاء المدنيين.



وقال الجيش، في بيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن صافرات الإنذار المتعلقة بالمناورات انطلقت في تمام الساعة 19.00 بتوقيت القدس (17.00 تغ).



وأشار البيان أنه سيتم استثناء المستوطنات القريبة من قطاع غزة من المناورات، التي ستستمر أسبوعا كاملا.



وذكر أن المناورات ستشمل تعرض إسرائيل لكوارث طبيعة مثل زلزال شديد يضربها ويسفر عن سقوط قتلى وجرحى وانهيار للمباني.



وأشار بيان الجيش أن التدريب يهدف إلى الحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها.



وتتزامن هذه المناورات مع مناورة أخرى بدأها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي، الأحد الماضي، والتي تحاكى هجومًا شاملًا على إسرائيل من أكثر من جبهة من بينها الحدود الشمالية مع لبنان والحدود الجنوبية مع قطاع غزة.



وستستمر المناورات بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، حتى منتصف مارس/ آذار الجاري.



ويجري الجيشان مثل هذه التدريبات في إسرائيل مرة كل عامين منذ العام 2001.



جدير بالذكر أن الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا، والحدود بينها وبين قطاع غزة، تشهد توترًا أمنيًا خلال الأشهر الأخيرة.









