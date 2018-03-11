"بوتين" يكشف علاقة جده بـ"ستالين ولينين"

11 مارس 2018 - 10:55 م

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في فيلم تسجيلي نشر على الإنترنت، اليوم الأحد، إن جده لأبيه عمل طباخا لكل من فلاديمير لينين، وجوزيف ستالين.



وقال الرئيس الروسي في الفيلم التسجيلي "بوتين"، ومدته ساعتان، إن سبيريدون بوتين كان عضوا مهما بطاقم العاملين في مكتب ستالين. وكان الزعيم السوفيتي الراحل، الذي توفي عام 1953، قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو ثلاثة عقود.



وأضاف بوتين في الفيلم الذي شاهدته رويترز، أن جده "كان طباخا لدى لينين، وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو".



وقال أندريه كوندراشوف، الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في يناير، إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخا لدى المؤسسة السوفيتية حتى قبل وقت قليل من وفاته عام 1965، عن عمر ناهز 86 عاما.

