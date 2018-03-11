» "السيسي" يصدر قرارا هاما بشأن أراضي شمال سيناء

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 107 لسنة 2018 بتشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير
التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس قطاع الموارد المائية والري والبنية القومية بشمال سيناء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية ممثلا عن وزارة المالية، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة، ورئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة ممثلا عن وزارة الدفاع، ورئيس الإدارة العامة المختص بقطاع الأمن الوطني ممثلا عن وزارة الداخلية. 
وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية لطرح مشروع تنمية شمال سيناء لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقا لسياسات ومخططات الدولة في شبه جزيرة سيناء،
وتقنين الأوضاع القانونية لأراضي المشروع لاستخدامها بما يتفق والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما تختص اللجنة باسترداد مستحقات الدولة عن كافة مساحات الأراضي المخصصة للمشروع.

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