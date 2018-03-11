» "السيسي" يصدر قرارا هاما بشأن أراضي شمال سيناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 107 لسنة 2018 بتشكيل لجنة يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تتولى طرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء.



وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، ورئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمدير