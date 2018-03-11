» "هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين القاهرة والخرطوم"

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قال أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور أيمن شبانة، إن زيارة مدير المخابرات العامة بالإنابة، اللواء عباس كامل، إلى السودان ولقاءه بالرئيس عمر البشير، تأتي في إطار الرغبة المتبادلة بين البلدين لاحتواء الخلافات وتهدئة التوترات.
وأضاف شبانة خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر" على فضائية "الغد" الاخبارية، مع  الإعلامي محمد المغربي، أن عام 2017 شهد توترات غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين إلى أن اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره السوداني على تشكيل لجنة لاحتواء الخلافات، مؤكدا أن زيارة "كامل" للخرطوم تأتي في هذا الاطار.
وأوضح شبانة أن التهدئة والحوار بين البلدين هما السبيل الأمثل للتسوية القضايا الخلافية، مشيرا إلى أن كل الملفات "المصرية السودانية" تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر ويجب العمل على تسويتها، لافتا إلى أن تلك الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية، إذ تشهد إثيوبيا فترة انتقال سياسي  للسلطة، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا والملفات التي يجبب مناقشتها على هذا المستوى العالي من التمثيل.


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