مخطط "الكونجرس" الأمريكي لتقسيم مصر لـ 4 دول

11 مارس 2018 - 11:27 م

كشف الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، أن مصر مطمع منذ عشرات السنين، وفي حالة حرب مستمرة، وكانت على مر التاريخ مطمع، وكان يوجد فيها جيش يحميها ويقوم بطرد الغزاة.

وأوضح "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج "حكاية وطن" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الأحد، أن هذا هو قدر مصر، لافتا إلى أنه عندما قال الرئيس السيسي: "إننا غيرنا العالم في 30 يونيو"، كان صادقًا وبالفعل غيرنا العالم.

