مخطط "الكونجرس" الأمريكي لتقسيم مصر لـ 4 دول

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كشف الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، أن مصر مطمع منذ عشرات السنين، وفي حالة حرب مستمرة، وكانت على مر التاريخ مطمع، وكان يوجد فيها جيش يحميها ويقوم بطرد الغزاة.
وأوضح "رفعت"، خلال حواره مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج "حكاية وطن" عبر فضائية "الصحة والجمال"، مساء الأحد، أن هذا هو قدر مصر، لافتا إلى أنه عندما قال الرئيس السيسي: "إننا غيرنا العالم في 30 يونيو"، كان صادقًا وبالفعل غيرنا العالم. 
وأضاف "رفعت" أنه يوجد شخص اسمه برنارد لويس، قام بوضع خطة لتقسيم مصر إلى 4 دول، الأولى ستذهب لغزة، ودولة نوبية ودولة مسيحية، والباقي دولة إسلامية، وأن الكونجرس الأمريكي أقر هذه الخطة في جلسة سرية، ويجب توعية المواطنين بهذا المخطط. 

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