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تفاصيل جديدة بشأن الفتاة ضحية العنف في لندن

دفتر أحوال الوطن

مريم عبدالسلام
مريم عبدالسلام

المصريون ـ متابعات

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أكد حاتم عبد السلام والد مريم ضحية العنف في لندن، إن حالة ابنته الصحية تدهورت بشدة، وهي في الرعاية المركزة منذ 20 يوما، مشيرة إلى أن ابنته مصابة بجلطة في المخ.
وأوضح "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مريم في غيبوبة ولم تستعد وعيها إطلاقا وفتحت عينها مرة واحدة وأغلقتها والأطباء أخبروه أن حالتها صعبة جدا، متابعا: "ابنتي لديها نزيف داخلي لا نعرف مصدره".
وأضاف "عبدالسلام" أن المستشار القانوني للسفارة المصرية في لندن يتابع الوضع القانوني لقضية مريم، سواء بالنسبة لمن اعتدوا عليها، أو بالنسبة للمستشفى التي أخرجتها قبل إجراء الفحوص الطبية المناسبة لها، مطالبا المصريين بالدعاء لابنته التى ستدخل العمليات غدا.


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