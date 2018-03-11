» تفاصيل جديدة بشأن الفتاة ضحية العنف في لندن

11 مارس 2018 - 11:34 م

أكد حاتم عبد السلام والد مريم ضحية العنف في لندن، إن حالة ابنته الصحية تدهورت بشدة، وهي في الرعاية المركزة منذ 20 يوما، مشيرة إلى أن ابنته مصابة بجلطة في المخ.

وأوضح "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مريم في غيبوبة ولم تستعد وعيها إطلاقا وفتحت عينها مرة واحدة وأغلقتها والأطباء أخبروه أن حالتها صعبة جدا، متابعا: "ابنتي لديها نزيف داخلي لا نعرف مصدره".

