» محمود سعد يرتكب خطأ فاحش بسبب هذا الأمر

11 مارس 2018 - 11:39 م

عرض الإعلامي محمود سعد مضمون الرسالة التي أرسلتها المرشدة السياحية سالي سليمان أحد متابعي البرنامج والتي قالت فيها: “تحروا الدقة هذه ليست مقبرة مايا، مقبرة مايا جنبها عاليمين كفاية أخطاء ونرجوا عدم لمس الآثار لإن ده بيضر بالأثر”.



علق “سعد” على الرسالة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “باب الخلق” المذاع على شاشة النهار، وقال: “أنا بشكرك جدا وبطلب من كل واحد يلاقي حاجة غلط يقول لإن الناس طالما بتشتغل يبقى بتغلط”، وتابع أنه ارتكب خطأً فاحشَا لأنه لمس الآثار لكنه أوضح أنه لم يلمسه متعمدا بسوء نية لكن حدث ذلك سهوا.



واستطرد قائلا: “ده خطأ أنا بعتذر عنه وممكن أفضل اعتذر عنه حلقتين تلاتة”



في السياق نفسه أوضح محمود سعد أن مقبرة مايا التي دخلها فريق التصوير كانت مقبرة مكتوب عليها من الخارج مقبرة مايا، منوهًا أنهم كان يرافقهم أثريين من سقارة وقال: “إذا كان هناك خطأ سيكون من المنطقة مش مننا”.



واختتم قائلا: “إحنا بنروح كتير ونصور ولازم هنعمل حاجات غلط فأرجوكي تابعينا وابعتيلنا باستمرار”.

