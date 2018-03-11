  • الإثنين 12 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:29 ص
بحث متقدم
سيناء 2018

معلومة خطيرة عن الصواريخ المضبوطة في سيناء

الدكتور محمد نور فرحات

"يبدو أن مبارك كان عليما ببواطن الأمور"

خالد رفعت

مخطط "الكونجرس" الأمريكي لتقسيم مصر لـ 4 دول

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" عن حبس فريق "سليمان خاطر"

اللواء عباس كامل مع وزير الدفاع السوداني

تعليمات للإعلام السوداني بوقف الهجوم على مصر

موسى مصطفى موسى

6 تصريحات لـ«موسى» تثير الجدل

رسلان

فتاوى «الرئاسية»: المقاطع كتمان للشهادة ومعصية كبرى

البنك المركزي

خطر وجودي يهدد الدولة المصرية بسبب الديون

توفيق عكاشة

عودة مفاجئة لـ«توفيق عكاشة»

ضحايا الطائرة

بالصور.. مفاجأة صادمة عن ضحايا الطائرة التركية

بالفيديو..

محمود سعد يرتكب خطأ فاحش بسبب هذا الأمر

دفتر أحوال الوطن

محمود سعد لمواطن صفعه شرطى: ورينى قفاك
محمود سعد لمواطن صفعه شرطى: ورينى قفاك

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

النار والغضب.. ومصر

#

في مثل هذا اليوم.. مولد الدكتور مصطفى محمود

#

أحلام عن مقاطعة قطر: لا تحملوني ما لا أطيق

#

الفقي": السيسي حسم الأمر بهذا القرار

عرض الإعلامي محمود سعد مضمون الرسالة التي أرسلتها المرشدة السياحية سالي سليمان أحد متابعي البرنامج والتي قالت فيها: “تحروا الدقة هذه ليست مقبرة مايا، مقبرة مايا جنبها عاليمين كفاية أخطاء ونرجوا عدم لمس الآثار لإن ده بيضر بالأثر”.
علق “سعد” على الرسالة خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج “باب الخلق” المذاع على شاشة النهار، وقال: “أنا بشكرك جدا وبطلب من كل واحد يلاقي حاجة غلط يقول لإن الناس طالما بتشتغل يبقى بتغلط”، وتابع أنه ارتكب خطأً فاحشَا لأنه لمس الآثار لكنه أوضح أنه لم يلمسه متعمدا بسوء نية لكن حدث ذلك سهوا.
واستطرد قائلا: “ده خطأ أنا بعتذر عنه وممكن أفضل اعتذر عنه حلقتين تلاتة”
في السياق نفسه أوضح محمود سعد أن مقبرة مايا التي دخلها فريق التصوير كانت مقبرة مكتوب عليها من الخارج مقبرة مايا، منوهًا أنهم كان يرافقهم أثريين من سقارة وقال: “إذا كان هناك خطأ سيكون من المنطقة مش مننا”.
واختتم قائلا: “إحنا بنروح كتير ونصور ولازم هنعمل حاجات غلط فأرجوكي تابعينا وابعتيلنا باستمرار”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كارثة التابوت الفرعوني المهرب إلى الكويت

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

الأراجوز و«الرجل»

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

مجزرة للبشر والأخلاق والإنسانيّة!!

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة "أديب" عن كاميرات حمامات "صيدلة"
» محمود سعد يرتكب خطأ فاحش بسبب هذا الأمر
» انتهاء 64% من سد النهضة خطر يهدد مصر
» "السيسي" يصدر قرارا هاما بشأن أراضي شمال سيناء
» تفاصيل جديدة بشأن الفتاة ضحية العنف في لندن
» "هذا هو السبيل الوحيد لحل الخلافات بين القاهرة والخرطوم"
» تطورات خطيرة في قضية حسابات نادي الزمالك
» وفاة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق
» الإمارات تستحوذ على 10% من حقل «ظهر»
» فيديو..خبيرة مكياج تزين وجوه النساء بقدمها
» 5 وسائل لتحفيز المصريين على التصويت في الانتخابات

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية