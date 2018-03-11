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التليفزيون يهدد بعدم إذاعة مباريات الدوري

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بالصور.. التعادل السلبي بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي
بالصور.. التعادل السلبي بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي في الدوري التونسي

المصريون ووكالات

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أصدر التليفزيون التونسي، الأحد، بيانًا يهدد فيه بعدم إذاعة مباريات الدوري المحلي لكرة القدم في حال ما لم يتوافر تأمينات لطاقمه الفني والمعلقيين، بعد اعتداء جماهيري على طاقمه ومعلقي مباراة النجم الساحلي والإفريقي اليوم بالجولة الحادية والعشرين.
وجاء البيان، "على إثر تعرض طاقم التعليق التابع للتلفزة التونسية المتكون من الزميلين أنيس السحباني ولطفي خالد إلى الاعتداء أثناء نقل فعاليات مباراة النجم الساحلي والنادي الإفريقي اليوم بالملعب الأولمبي بسوسة".
وأضاف البيان، "سارعت الإدارة العامة للتلفزة التونسية بالاتصال بوزارة الداخلية والجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس النجم الساحلي لتدين هذه الاعتداءات التي أضحت متكررة على أبنائها وتجهيزاتها".
وأوضح البيان "كما ستطلب من الجامعة التونسية لكرة القدم في مراسلة رسمية دعوة جميع الأندية إلى ضرورة توفير الحماية اللازمة لكامل الفرق التلفزية في مختلف الاختصاصات للقيام بدورهم في تمكين مشاهديها من متابعة الأنشطة الرياضية، وفِي حال عدم ضمان السلامة فإنها ستضطر إلى عدم التحول مستقبلًا للملاعب التي لا تتوفر على الحماية المطلوبة".
وانتهت المباراة بفوز الإفريقي بهدف دون رد، ارتقى به للمركز الثاني برصيد 42 نقطة، خلف الترجي بـ 50 نقطة.

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