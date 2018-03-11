"السيسي أصدر تعليمات شديدة الصارمة بشأن هذا الأمر"

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محمد أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك فصلا وخطا واضحًا بين الدولة، وعمل الحملة.
وأضاف «أبوشقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، عبر فضائية «أون لايف»، الأحد، أنه لا يوجد أي مسؤول داخل عمل الحملة، منوهًا بأن الرئيس أصدر تعليمات شديدة الصرامة بشأن عدم قبول تدخل أي مسؤول مهما كان منصبه في عمل الحملة.
وتابع «أبوشقة» أن الحملة استقبلت عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية، للتعريف بالحملة والرد على أي استفسارات تتعلق بها، موضحًا أن «أبرز الاستفسارات التي تم توضيحها هي الفصل التام بين السيسي المرشح والسيسي الرئيس الذي يباشر مهام سلطته».
وردًا على سؤال: «هل انتخابات الرئاسة بمن حضر بغض النظر عن نسبة المشاركة؟ أم أن التصويت بأرقام كبيرة يعكس تجديد لشرعية النظام؟»؛ قال: «هناك منهجان في هذه المسألة، مدرسة عملية واقعية التي تميل إلى أن العبرة بأن النسبة سواء كانت مرتفعة أو منخفضة تؤدي إلى الغاية وهي نجاح المرشح، ومدرسة أخرى تضع أهمية كبرى لنسبة المشاركة، والحقيقة أننا نجمع بين المعنيين، نقصد نجاح المرشح، ولكننا نضع في حسابننا ضرورة المشاركة الجارفة».
وتابع: «نود تجديد شرعية نظام الرئيس السيسي بنسبة معتبرة من الحضور الشعبي في الانتخابات»، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي نظام انتخابي في العالم يستوجب أن يصطحب المرشح منافسين له في العملية الانتخابية، أو أن يكون مسئولًا عن إخفاقهم، موضحًا أن نسب التصويت العالمية المعتبرة للولاية الثانية للرئيس، تكون دائمًا نسبة المشاركة أقل من النسبة التي شاركت في الولاية الأولى.
وواصل: «الشعور بالاطمئنان لدى المواطنين يؤدي إلى عزوف عدد كبير من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية، فضلًا عن أن حالة الانهاك التي تعرض لها المواطن المصري خلال السبع سنوات الماضية تؤدي في بعض الأحيان إلى حالة ملل سياسي».


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