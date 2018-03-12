"يبدو أن مبارك كان عليما ببواطن الأمور"

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الدكتور محمد نور فرحات

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علق الفقيه الدستور، الدكتور محمد نور فرحات، على واقعة اكتشاف السلطات الكويتية تمثال فرعوني طوله مترين تم تهريبه من مطار القاهرة وضبط بالكويت.
وحكى "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأحد، قصة قصيرة حدثت مع الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الثقافة آنذاك فاروق حسني.
وقال "فرحات" إن "من نوادر مبارك أنه ذهب مرة إلي الأقصر لافتتاح متحف ، وتوقف طويلا وخلفه فاروق حسني امام تمثال رمسيس الثاني ، أخذ مبارك يقرع بقوة بكفه المنبسطة حجر التمثال كما يقرع الجزار بيده فخذا من اللحم الطازج ، والتفت إلي فاروق حسني بسؤال غاية في الغرابة قائلا : هو التمثال ده يطلع وزنه أد إيه يا فاروق ؟". 
وتابع "فرحات": "فوجئ وزير الثقافة بهذا السؤال السوقي فارتبك وتلعثم ورد بأن التمثال وزنه عدة أطنان ، هنا قهقه مبارك معلقا : كويس يا فاروق ، يعني صعب يتسرق". 
واختتم الفقيه الدستوري تدوينته بالقول "يبدو أنه كان عليما ببواطن الأمور".


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