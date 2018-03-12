أول لقاء مع قاتلي ضحية "أوليكس" .. هكذا حكيا القصة

12 مارس 2018 - 05:24 ص

أذاع التلفزيون المصري لقاءًا مع المتهمين بقتل الطالب محمد عبد العزيز - الشهير بـ"ضحية أوليكس" - وذلك بعد اعترافهما بتفاصيل الجريمة .



وقال المتهم الأول : "عملنا إعلان ببيع لاب توب بـ25 ألف جنيه .. واحد اتوصل معانا اسمه محمد .. واتقابلنا .. وأول لما شوفناه من بعيد أنا هجمت عليه وحسين طلع السكينة اللي في ايده وبعدين السكينة وقعت لكنه خد السكينة وقعد يضرب".



وأضاف: "أنا طلعت السكينة عشان أهوشه ومكنتش عايز أعوره ولا حاجة .. أنا كنت عايز بس نمشي فهو خد مني السكينة ووقعني على الأرض وجه يضربني رحت أنا حطيت ايدي وعورني في ايدي وبعدين محمد أخده ووقعوا على الأرض وقعدوا يضربوا في بعضيهم وبعد كدة أنا خدت السكينة ومحستش بنفسي أنا ضربته ازاي ".



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