4 مفاجآت في برنامج عكاشة الجديد .. أبرزها ابنه

12 مارس 2018 - 06:48 ص

كشف الدكتور خالد رفعت - رئيس مركز "طيبة" للدراسات السياسية - عدة مفاجآت عن عودة الإعلامي توفيق عكاشة التي أُعلن عنها قبل ساعات .



وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ : "فيس بوك" : "بخصوص خبر عودة عكاشة يوم الأربعاء 14 مارس ... الخبر فعلا صحيح ولكنه سيعود على موقع قناة (الفراعين) على (اليوتيوب) وليس على الفضائيات .. سيكون بث حلقته الساعة 2 الظهر .. واللى حيصور ويخرج برنامجه (فى كلام جديد) هو ابنه إبراهيم الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام" ..

