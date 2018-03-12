» مصارعة بـWWE تقرر ارتداء الحجاب

12 مارس 2018 - 07:10 ص

قررت المصارعة الشهيرة بـالاتحاد الدولي للمصارعة WWE ارتداء الحجاب ، وذلك بعد أعوام من ممارسة تلك الرياضة التي تشترط ملابس معينة .



ونشرت "ليلى" المولودة في بريطانيا والمقيمة بأمريكا صورة لها بالحجاب عبر صفحتها في "إنستجرام" ، وعلقت قائلة : "تلقيت علاج روحاني رائع مع عائلتي هنا بمراكش"



وأضافت "ليلى" صاحبة الأصل المغربي: "سعيدة جدًا" .. وأرفقت وسم "حجاب".



يذكر أن ليلى لعبت في الـWWE وحصلت على بطولة القسم النسائي في الاتحاد قبل ذلك.



