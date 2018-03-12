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مصارعة بـWWE تقرر ارتداء الحجاب

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ليلى
ليلى

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المصارعة ليلى

الاتحاد العالمي للمصارعة

قررت المصارعة الشهيرة بـالاتحاد الدولي للمصارعة WWE ارتداء الحجاب ، وذلك بعد أعوام من ممارسة تلك الرياضة التي تشترط ملابس معينة .

ونشرت "ليلى" المولودة في بريطانيا والمقيمة بأمريكا صورة لها بالحجاب عبر صفحتها في "إنستجرام" ، وعلقت قائلة : "تلقيت علاج روحاني رائع مع عائلتي هنا بمراكش"

وأضافت "ليلى" صاحبة الأصل المغربي: "سعيدة جدًا" .. وأرفقت وسم "حجاب".

يذكر أن ليلى لعبت في الـWWE وحصلت على بطولة القسم النسائي في الاتحاد قبل ذلك.

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