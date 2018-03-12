» شاهد .. جميع الأهداف التي سجلها ميسي في تاريخه

12 مارس 2018 - 07:22 ص

نشرت قناة "ووفا" المتخصصة في كرة القدم مقطعًا فيديو يضم جميع أهداف الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي .



وعرضت القناة، في الفيديو، الأهداف التي سجلها ميسي على امتداد أكثر من 14 سنة، في العديد من المناسبات الرياضية على غرار الدوري الإسباني، وبالإضافة إلى مقابلات دولية ودية كالمباراة التي جمعت منتخب بلاده بمنتخب البرتغال في سنة 2011.



كما عرضت القناة أهدافا سجلها ميسي في إطار كأس السوبر الإسباني، ضد فريق ريال مدريد في 15 آب/أغسطس سنة 2012 على سبيل المثال، وبطولة كأس العالم لسنة 2014 ضد منتخب البوسنة والهرسك التي شهدت على تسجيل ميسي لهدفه عدد 393.

