  • الإثنين 12 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:46 م
بحث متقدم
محمد صلاح

الريال يضحى بهذا اللاعب لأجل عيون "صلاح"

الإعلامي جابر القرموطي

القبض على "القرموطي" أثناء غسل سيارته بالشارع

ياسر عبد العزيز

كيف تحاور ملحدًا فى 120 ثانية؟

خيرت الشاطر

بلاغ يتهم زوجة خيرت الشاطر بتجنيد السيدات

ن

حقوقيون وكتاب يحرجون خيرى رمضان

الإجهاد يبعد "السعيد" عن تدريبات الأهلي

الأهلى يظهر العين الحمراء لـ"عبد الله السعيد"

ارشفية

موسى يتبرأ من "لافتة" تأييده للسيسي

صورة الخبر

"مصر تكافح الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان"

محمود خليل

خبير يفتح النار على إعلاميي السلطة

مصرع 4 أشخاص في سقوط طائرة بـ"كاليفورنيا"

سقوط طائرة على ملعب كرة قدم

رسالة لوم من «التوأم حسن» لمجلس الخطيب

الرياضة

إبراهيم حسن: "مفيش حد خدم مصر زى توأمي"
إبراهيم حسن مدير الكرة بـ "المصري"

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

عمار حسن: الإعلام فقد مصداقيته

#

ننشر الرسالة الأولى لـ"أبو الفتوح" من محبسه

#

عمار علي حسن يهاجم «الخطيب» بسبب الأهلي

#

«الخطيب» يحدد موعد أول اجتماع لمجلس الأهلي

القليوبية

حملات امنية

وجه الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، رسالة لوم إلى مجلس النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب إجراءات التفاوض التي تتم بقوة مع نجمي الفريق أحمد فتحي وعبد الله السعيد.    

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم"، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على الفضائية الأولي، الخطيب كان متواجدا وقت رحيلنا عن الأهلي، ولم يفعل معنا مثل ما يحدث الآن مع ثنائي الأهلي.

وتابع حزين من "الخطيب"، لأنه كان صاحب قيمة كبيرة في المجلس كونه أحد نجوم الكرة، نفس موقف السعيد وفتحي حدث معنا، فعلى الرغم من كوننا أبناء  النادي الأهلي، إلا أننا لم نجد من يطلب بالجلوس معنا أو يعرض علينا الملايين لكي نبقى، أو حتى التكريم".

واستمر "انصح اللاعبان بالاستمرار في الأهلي، لأنهما سيخسران كثيرًا لو رحلا، فالأهلي متمسك بهما بقوة لهذا عليهما تقدير هذا الأمر من أجل مشوارهما في الوقت الحالي وبعد الاعتزال.

وكان الخطيب أصدر بيانا رسميا في وقت سابق من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي رفض فيه ما تم من الجماهير مع الثنائي بالتعرض لهما بالهتافات، مؤكدا حاجة الفريق لهما، وتكريمهما في حالة الرحيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كارثة التابوت الفرعوني المهرب إلى الكويت

جمال سلطان

الدين لله.. وليس للدعاية الانتخابية!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

الأراجوز و«الرجل»

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

مجزرة للبشر والأخلاق والإنسانيّة!!

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل مؤلمة بواقعة تعذيب أم تعذب لطفلها بالنار
» القبض على "القرموطي" أثناء غسل سيارته بالشارع
» "موسكو" تحدد موعد عودة السياحة إلى القاهرة
» مشاجرة مسلحة فى حى الأربعين بالسويس
» رسالة مؤلمة من "متبرعة بحلقها للقناة" لـ"السيسى"
» بالفيديو.. رئيس نادي يهاجم حكما بسلاح ناري في الملعب
» أردوغان يتلقي التحية العسكرية من "طيار" تركى فى الجو
» تفاصيل مكالمة هاتفية بين "كوبر" و"صلاح"
» أخي رآني متسخا بالغائط في حمام عمومي
» "نظافة الشقة" تدفع فتاة إلى قتل صديقتها
» شاهد.. عمرو أديب يغنى "أنا مش عارفنى"

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية