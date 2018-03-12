رسالة لوم من «التوأم حسن» لمجلس الخطيب

12 مارس 2018 - 11:05 ص

وجه الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي، رسالة لوم إلى مجلس النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب إجراءات التفاوض التي تتم بقوة مع نجمي الفريق أحمد فتحي وعبد الله السعيد.

وأضاف "حسن" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم"، مع الإعلامي كريم حسن شحاتة على الفضائية الأولي، الخطيب كان متواجدا وقت رحيلنا عن الأهلي، ولم يفعل معنا مثل ما يحدث الآن مع ثنائي الأهلي.

وتابع حزين من "الخطيب"، لأنه كان صاحب قيمة كبيرة في المجلس كونه أحد نجوم الكرة، نفس موقف السعيد وفتحي حدث معنا، فعلى الرغم من كوننا أبناء النادي الأهلي، إلا أننا لم نجد من يطلب بالجلوس معنا أو يعرض علينا الملايين لكي نبقى، أو حتى التكريم".

واستمر "انصح اللاعبان بالاستمرار في الأهلي، لأنهما سيخسران كثيرًا لو رحلا، فالأهلي متمسك بهما بقوة لهذا عليهما تقدير هذا الأمر من أجل مشوارهما في الوقت الحالي وبعد الاعتزال.

وكان الخطيب أصدر بيانا رسميا في وقت سابق من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي رفض فيه ما تم من الجماهير مع الثنائي بالتعرض لهما بالهتافات، مؤكدا حاجة الفريق لهما، وتكريمهما في حالة الرحيل.