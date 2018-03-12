جامعة الإسكندرية ترد على وجود حمامات بكلية صيدلة

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كاميرات مراقبة

جامعة

الإسكندرية

العميد

متابعة

قال ممدوح تهامي، المتحدث باسم جامعة الإسكندرية، إن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوجود كاميرات داخل حمامات كلية الصيدلة لمراقبة الطلاب، جزء منه غير صحيح لافتًا إلي أن هذه الحمامات تعرضت لسرقة كبيرة لمحتويات السباكة فيها في وقت سابق وتم غلقها وإصلاحها وفتحها مجددًا وسرقت مجددًا.

وأضاف تهامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أن الكاميرات الموجودة في الحمامات "هيكلية" بمعنى أنها لا تعمل وغير متصلة بالكهرباء ولكنها مجرد وسيلة لردع السارق، مستكملاً أن تصريح العميدة بأنها الوحيدة المطلعة على محتوى هذه الكاميرات كان لمجرد ترهيب السارق.


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