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أخي رآني متسخا بالغائط في حمام عمومي

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حمام عمومي
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عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخى رآني متسخًا بالغائط في حمام عمومي ولم يرن أحد سواه من الناس الموجودين. فما التأويل وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يدل الغائط على المال الحرام لقبح رائحته، والغائط فى مكان عام قد يدل على فعل تقوم به في المكان الذي تتغوط فيه، ومن تغوط والناس ينظرون إليه فليحذر من فضيحة، ومن تغوط على نفسه فى ثيابه فقد يقع فى خطيئة.

ومن تغوط فى الخلاء أو فى الأماكن المخصصة للتغوط فذلك تفريج كرب وزوال هم وقضاء دين وذهاب أذى وراحة وصحة جسم وزوال الأمراض الباطنة، وربما دل الغائط على السفر لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ).

والخوف من الغائط وقوع فى هم، والاتساخ بالغائط يدل على الخير واغتنام المال أو النِعَم، والجلوس على الغائط والاتساخ به يدل على الحصول على ميراث سواء ميراث من الأب أو الأم، وربما دل التلطخ بالغائط على المرض أو الخوف.

واستكمالاً للمعلومة فأكل البراز يدل على الطمع والبحث المستمر على المال، وربما دل على التردد في أخذ مال حرام أو ربا فيغلب عليه الطمع فيأخذه. والإسهال يدل على التبذير في المال، أو كثرة الأعمال غير الصحيحة، وربما دل الإسهال للمريض على الشفاء من مرضه. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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