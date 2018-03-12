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مدير أمن القليوبية يضبط 279 شخصًا هاربا من الأحكام

قبلي وبحري

الحملة
الحملة

علي إسماعيل

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ضبط 7 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالقليوبية

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة  بمدينة العبور لضبط الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والانضباط للشارع.
ورافق خلال الحملة اللواء نائب  المدير لقطاع الجنوب  واللواء مدير إدارة مرور القليوبية  والعميد مدير إدارة شرطة المرافق والعميد مدير إدارة تأمين العبور، كما شارك في الحملة كل من إدارات البحث الجنائي وتأمين العبور والمرور والمرافق  وتنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 279 محكوم عليهم بإجمالي أحكام منفذة 601، و268 غرامة، و29 مخالفة وعدد 5 أحكام جناية، وسحب 117 رخصة مخالفات مختلفة، و97 مخالفة مرورية تم تحريرها، وتم التصالح في  42 مخالفة بإجمالي مبلغ 9850 جنيها، وحجز 3 سيارات و3 دراجات نارية.

كما تم تحرير 41 محضر إشغال طريق عام، و4 فرش شاي، و28 حالة وصلات كهربائية مخالفة، و26 مخالفة إعلانات، و81 إزالة فورية.
وأكد  مدير الأمن أن تلك الحملة تأتي لتفعيل إجراءات الأمن الجنائي في الشارع، ومكافحة مختلف أشكال الجرائم وتوسيع دائرة الاشتباه، ومواجهة الخارجين عن القانون، وضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية والتصدى الفورى لكل ما من شأنه مخالفة القانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي. 

وأعطى مدير الأمن تعليمات للعقيد مفتش مباحث إدارة تأمين العبور  ورئيس مباحث قسم العبور بفحص الشقق المفروشة والتأكد من حصر جميع قاطنيها والمترددين عليها.





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