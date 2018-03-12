» "نظافة الشقة" تدفع فتاة إلى قتل صديقتها

12 مارس 2018 - 11:13 ص

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة عقب تشاجرها مع زميلتها بسبب أعمال نظافة المنزل، وارتطمت رأسها فى أحد الحوائط، تسببت في وفاتها.

وردت معلومات للواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مستشفى مار مرقس يبفيد بوصول "ا.ر.ا"، 19 سنة طالبة بالمعهد الفنى الصناعى، مقيمة بشبراخيت، مصابة بكدمات بالرأس وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى.

وتبين حدوث مشادة كلامية بين المذكورة وزميلتها "م.ف.ع" 19 سنة، مقيمه البوصيلى، بسبب الخلاف بينهما على أعمال النظافة بالشقة للإقامة أثناء الدراسة، وتطورت المشاجرة للتشابك بالأيدى، تورطت إلى ارتطامها بأحد حوائط الشقة، مما أدى لسقوطها على الأرض مغشيا عليها، وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.