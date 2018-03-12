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تفاصيل مكالمة هاتفية بين "كوبر" و"صلاح"

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تلقى اللاعب الدولي محمد صلاح نجم المنتخب الوطني المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي  مكالمة هاتفية من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفتي لمنتخب مصر طالبه فيه بالخروج من حالة الإحباط التى انتابته عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد فى أول أمس.

وأكد "كوبر" لـ"صلاح" في المكالمة أن النجوم الكبار في بعض المباريات يتعرض للخشونة الزائدة، بالاضافة الى سوء الامداد من جانب زملائه بالفريق، وهو الأمر الذى يجعله مطالبًا بالرد خلال المباريات المقبلة.

وطلب كوبر من محمد صلاح أنه يثق فى قدرته على تخطى الثنائي أجويرو وهارى كين وذلك فى حالة واحدة فقط هو عدم الاستمرار بالتعجل فى احراز الأهداف وترك الأمور لسير المباراة واستغلال أنصاف الفرص التى تلوح امامه.

وتلقى ليفربل الهزيمة فى صراعه على المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الشهيرة بهدفين لهدف.


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