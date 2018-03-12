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تسجيل 1789 من العمالة فى حملة محافظ القليوبية

قبلي وبحري

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إطلاق مبادرة "حملة حماية" لتسجيل العمال المؤقتة وغير المنظمة بمقر مديرية القوى العاملة والمكاتب التابعة لها مجانًا وبصورة بطاقة الرقم القومى فقط بداية من شهر مارس الجارى على أن يستمر التسجيل حتى نهاية الشهر.

وقال عشماوي، إن التسجيل يشمل العمالة اليومية بقطاعات المقاولات والزراعة والمحاجر والصيد وغيرها وقد قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل 1789 من العمالة غير المنتظمة قد تقدموا للمديرية وذلك فى مراكز بنها وقليوب وشبرا الخيمة والخانكة.

ووجه عشماوى بسرعة إطلاق الحملة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمساهمة فى حماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، موضحًا بان تم تكليف جميع مكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة على مستوى المحافظة بتسجيل تلك العمالة وإعداد حصر يومي بعدد الحالات التى تم تسجيلها ويستمر التسجيل يوميًا حتى الساعة الخامسة بعد مواعيد العمل الرسمية

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