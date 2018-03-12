مدير أمن المنيا يفاجئ قوات الأمن ومركز تدريب جنود الشرطة

12 مارس 2018 - 11:26 ص

قام اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا بجولة ميدانية مفاجئة شملت إدارة قوات الأمن ومركز تدريب الشرطة وأثناء تقابله بالضباط والأفراد والمجندين أوصى باليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه والإخطار الفوري حال حدوث اى شىء يخل بالأمن العام وشدد على حسن معامله المواطنين وأثنى علي الجهد المبذول في الأونة الأخيرة داعين الله دوام التوفيق.

وأشار مدير الأمن إلى أن هذه الجوالات اليومية بجهات المديرية لتحقيق التواجد الميداني للوقوف على مدى حسن سير وانتظام العمل من خلال التواصل مع أبنائه من الضباط والأفراد للتعرف عن قرب على معوقات العمل سعياً لتذليلها والوقوف على الإيجابيات لتعظيمها وتحديد السلبيات لسرعة تداركها.