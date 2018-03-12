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البورصة تستقبل جلسات اليوم بأرباح 3.7 مليار جنيه

مال وأعمال

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات
ارشيفية

محمد الخرو

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الأرباح

البورصة،

راس المال

القيمة السوقية

استقبلت البورصة جلسات اليوم بارتفاع في المؤشرات أسفر عن ربح القيمة السوقية للأسهم 3.7 مليار جنيه، ووصلت إلى 958.209 مليار جنيه.

كما ربح مؤشر إيجي إكس 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.5%، ووصل إلى مستوى 16474 نقطة.

فيما هبط مؤشر إيجي إكس 70، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.05%، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.33%.


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