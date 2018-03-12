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محافظ الغربية يبحث مع وفد إندونيسي التعاون المشترك

قبلي وبحري

محافظ الغربية يناقش مع وفد اندونيسي سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار
محافظ الغربية يناقش مع وفد اندونيسي سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار

محمد عبدالناصر

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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الوفد التجارى من سفارة إندونيسيا بالقاهرة بمكتبه بالديوان العام لمناقشة إقامة مؤتمر اقتصادى بمحافظة الغربية بالتنسيق مع المجلس الاستشارى للتنمية بالمحافظة ومجلس الشباب المصرى ويهدف خلق آفاق جديدة من الاستثمار مع دول جنوب شرق آسيا وزيادة فرص التبادل التجارى بين محافظات الدلتا ودول شرق آسيا.

وناقش محافظ الغربية وبورمان رحمان المستشار التجارى الأول بالسفارة ومحمد يوسف المستشار الاقتصادى الثانى بالصفارة والوفد المرافق لهم كيفية التعاون بين الجانبين وإبراز الدور التى تقوم به محافظة الغربية فى التنمية الاقتصادية والتجارية.

 وأكد محافظ الغربية توافر مقومات إقامة مشروعات كبرى تتيح لوجود استثمارات بين البلدين حيث يوجد مساحة 34 فدان بمدينة المحلة الكبرى سوف يقام عليها منطقة صناعية.
 
وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال من محافظة الغربية ورجال الأعمال الإندونسيين والتنسيق مع شركات الغزل وعمل زيارات لمصانع الغزل والنسيج لتبادل الخبرات 






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