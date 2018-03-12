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عن فلاتر التنقية..

كارثة يكشفها رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة

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وصف المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أجهزة فلاتر مياه الشرب التي يستخدمها المواطنون في منازلهم لتنقية المياه، بـ"خدعة الشركات المصنعة"، وذلك خلال مقابلته التليفزيونية في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر  فضائية "ten"، في مفاجأة لم يتوقعها الكثيرون.

ولم يكتفِ الشيمي بوصف فلاتر تنقية المياه بخدعة الشركات المصنعة المنتشرة في كل مكان، إلا أنه طالب المواطنين بعدم تركيب فلاتر المياه نهائيًا، كاشفًا عن مفاجأة خطيرة بشأنها، وهي أنها عبارة عن مزرعة بكتيريا، الأمر الذي قد يساعد بشكل كبير على إصابة المواطنين بهذه البكتيريا.

وتابع المهندس مصطفى الشيمي بأنه يشهد الله عز وجل على أن أحفاده يشربون من مياه الصنبور، وبالتالي هو كذلك يشرب من المياه العادية دون الحاجة لفلاتر.


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