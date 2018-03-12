» قرارات مهمة لـ"الخطيب" على الهواء

12 مارس 2018 - 02:01 م

قرر الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلقاء كلمة بعد قليل لأعضاء وجماهير النادي عبر قناة الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث "بيبو" خلال كلمته عن كل الملفات الخاصة بالنادي أبرزها الخطة الإنشائية التي يدرس مجلس الإدارة الحالي القيام بها داخل الفروع الثلاثة.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة بالأهلي أن "الخطيب" سوف يتحدث عن الخطة الإنشائية التي يدرس مجلس الإدارة الحالي القيام بها داخل الفروع الثلاثة، كما يكشف آخر المستجدات الخاصة بأحداث مباراة فريق الكرة الأول أمام مونانا الجابوني بدوري الأبطال والتي شهدت خروجا عن النص من البعض وقيام النيابة العامة باستدعاء بعض مسئولى النادي للتحقيق معهم.