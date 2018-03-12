  • الإثنين 12 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:54 م
بحث متقدم
صورة الخبر الأصلي

عن حبس "رمضان".. السلطة تؤدب رجالها

صورة الخبر

"التحرير" من رمز الثورة لميدان "اللامبالاة"

السيسي

الرئيس "السيسي" يرفع كأس العالم في الاتحادية

الناشط اليساري كمال خليل

خليل: "أيجدى مع ثائر قضبان وسجان؟!"

أيمن نور

أيمن نور يعتذر لـ"خيري رمضان" بكلمات مؤثرة

الإعلامي جابر القرموطي

القبض على "القرموطي" أثناء غسل سيارته بالشارع

ا

قريبًا "فيس بوك مصري" لحماية استقرار الدولة

محمد صلاح

الريال يضحى بهذا اللاعب لأجل عيون "صلاح"

محمد بديع

تأجيل محاكمة بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد

تقادم الخطيب: حقيقة أثبتها النظام على مرسي

الخطيب: "من هللوا للثورة انقلبوا عليها"

قرارات مهمة لـ"الخطيب" على الهواء

الرياضة

الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

"القرموطي" يخضع لتنفس صناعي على الهواء

#

"القرموطي" يقدم على فعل غريب على الهواء

#

برلمانية تروى تفاصيل تعرضها للتحرش بالشارع

#

إعلامية " السنجل مازر" تدلك جسدها بليفة استحمام

قرر الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلقاء كلمة بعد قليل لأعضاء وجماهير النادي عبر قناة الأهلي.

ومن المقرر أن يتحدث "بيبو" خلال كلمته عن كل الملفات الخاصة بالنادي أبرزها الخطة الإنشائية التي يدرس مجلس الإدارة الحالي القيام بها داخل الفروع الثلاثة.

وأكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الإدارة بالأهلي أن "الخطيب" سوف يتحدث عن الخطة الإنشائية التي يدرس مجلس الإدارة الحالي  القيام بها داخل الفروع الثلاثة، كما يكشف آخر المستجدات الخاصة بأحداث مباراة فريق الكرة الأول أمام مونانا الجابوني بدوري الأبطال والتي شهدت خروجا عن النص من البعض وقيام النيابة العامة باستدعاء بعض مسئولى النادي للتحقيق معهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كارثة التابوت الفرعوني المهرب إلى الكويت

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

الصحافة الورقية.. مرة أخرى

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل يغتصب طفلا داخل المقابر ويأكل لسانه
» ""تريزيجيه" يحسم موقفه من الانضمام للزمالك
» ظهور "النداهة ".. والأهالي:" شوفناها وبتنادي علينا"
» اليونان توقف الدوري بعد اقتحام "سافيديس" بالسلاح
» بالفيديو.. اعترافات قاتلي ضحية "أوليكس"
» وكيل لاعبين: «الكاش» يحسم انتقال «السعيد» للزمالك
» قرارات مهمة لـ"الخطيب" على الهواء
» كارثة يكشفها رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة
» مغسلة تلتهم طفلًا بالسيدة زينب
» بوتين أمر بإسقاط طائرة ركاب في 2014
» أسعار الذهب اليوم

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • مغرب

    06:06 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية