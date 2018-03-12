برلمانى: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

12 مارس 2018 - 02:04 م

دعا النائب اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، كل المواطنين المصريين المتواجدين في الخارج للمشاركة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجري وقائعها خلال أيام 16 و17 و18 من شهر مارس الجاري بكل قنصليات وسفارات العالم، مضيفًا أن المشاركة في تلك الانتخابات واجب وطني.

وأضاف الجاحر، في بيان له، أن مشاركة كل المواطنين سواء في الداخل أو الخارج في الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بأصواتهم واستخدام حقهم التشريعي يعتبر رسالة لقوى الشر على عودة مظاهر الدولة بكامل صورتها.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الأيام الثلاثة للانتخابات سواء كانت في الداخل أو الخارج ستكون أيام عيد وطني للدولة المصرية، من خلال مشاركة كل المواطنين في العملية الديمقراطية التى تتم بشفافية ونزاهة.