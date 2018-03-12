أيمن نور يعتذر لـ"خيري رمضان" بكلمات مؤثرة

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عن حبس "رمضان".. السلطة تؤدب رجالها

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الإعلام

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خيري رمضان

ايمن نور

اهانة الرشطة

تقدم السياسي أيمن نور، رئيس حزب الغد سابقًا، ورئيس مجلس إدارة قناة الشرق، باعتذار إلى الإعلامي خيري رمضان، بسبب تناول قناته لأزمته الأخيرة التي تعرض على أثرها للحبس 4 أيام بتهمة إهانة رجال الشرطة، قبل أن يفرج عنه، بطريقة غير لائقة.

وأضاف في مقال له نشره علي صفحته الخاصة "تويتر" قائلاً: "أدين باعتذار أيضًا إلي بعض زملائى فى قناة الشرق تعاملوا مع واقعة القبض على خيرى فى إطار لا يخلو من السخرية أو الشماتة، وهذا ما يشعرني بحرج شديد وجب الاعتذار عنه".

وتابع: "بالقطع أنا لا أطلب من خيري رمضان أن يفعل ما يخرج عن حدود طاقته أو يتناقض مع شخصيته المسالمة، وقلبه النظيف الطيب،  لكن كل ما أتمناه منه أن يتحدث فقط بلغة الواثقين لا الخائفين، فالرجل لم يرتكب خطأ أو جريمة، ليس مطلوبًا منه أن يقاتل ليحمى غيره مما تعرض له، ولكنه لا ينبغي أن يشارك أو يبارك سجن أي شخص يُسجن أو يُعتقل بسبب رأيه، حتى ولو كان يخالفه الرأي".

واختتم مقاله: "خيرى، قف، وانهض، وقل كلمتك قدر ما تستطيع، ولا تيأس، فالأمل قادم، والحرية استحقاق سيأتي يومه، فلا تكن خصمًا لهذا اليوم إن لم تكن شريكًا في صناعته".

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