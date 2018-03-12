"السيسى" يشارك فى جنازة الفريق أبو شناف

12 مارس 2018 - 02:06 م

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق صفى الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

وشهد مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس المراسم العسكرية بحضور المشير حسين طنطاوى والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، بالإضافة إلى قادة القوات المسلحة.

والفقيد شارك فى حروب العدوان الثلاثى وحرب اليمن وحرب 1967 والاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط تقديرًا لدوره والنجاحات والأعمال البطولية الخالدة.

وقدم الرئيس السيسى العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية، عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة، حيث تدرج في جميع الوظائف بسلاح المشاة حتي قائدا للجيش الثاني الميداني، ورئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، فرئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة خلال الفترة من 1987 حتي عام 1991