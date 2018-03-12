فصل الكهرباء عن مناطق بالمحلة الكبرى وسمنود السبت المقبل

أعلن قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، اليوم الاثنين عن فصل التيار يوم السبت المقبل، من الساعة السابعة صباحا، حتى التاسعة صباحا، من محطة محولات سمنود القديمة، ولوحة كهرباء محلة أبوعلى بمركز المحلة الكبرى، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وقال المهندس أشرف الحسينى رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع الكهرباء بسمنود، خلال تلك المدة هى " أبوصير بنا – ميت بدر حلاوة – كفرالصارم – بهبيت الحجارة – طليمة – عزبة نظيف – عزبة حميدة – عزبة عماشة – مصنع الوبريات – مصنع الدلتا للحديد – منطقة مساكن البدراوى – منطقة محكمة سمنود".

وأضاف " الحسينى"، أن الأماكن التى سيشملها الانقطاع، خلال تلك المدة بالمحلة الكبرى هى" منطقة منشية مبارك – شارع مركز شباب محلة أبوعلى - شارع الثورة- شارع الشهداء – شارع المركز – شارع مدرسة الصنايع – شارع الوحدة المحلية بمحلة أبوعلى – محطة المياه بمبارك