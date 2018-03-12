ساويرس مداعبًا "متابعيه": "أنا على الطيارة لتفتكروني فاضي"

12 مارس 2018 - 02:26 م

داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس، متابعيه علي تويتر، بعد اتهام البعض له بأنه "فاضى" بسبب تواصله الدائم معه من خلال تغريداته.

وقال على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "على فكرة أنا على الطيارة وفيه واى فاى لحسن تفتكروني فاضي، على سفر".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ساويرس حيث قال أحمد أبو سريع: "وأنت كل ما يتجمد معاك قرشين تجرى تسافر وتفرتكهم كدة، ما بتعملش حساب المستقبل ابدًا، بص أنا غلبت معاك".

وأضاف آخر : "أنا لو مكانك هكون أكتر واحد فاضي في العالم".