ساويرس مداعبًا "متابعيه": "أنا على الطيارة لتفتكروني فاضي"

عمرو محمد
داعب رجل الأعمال نجيب ساويرس، متابعيه علي تويتر، بعد اتهام البعض له بأنه "فاضى" بسبب تواصله الدائم معه من خلال تغريداته.
وقال على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "على فكرة أنا على الطيارة وفيه واى فاى لحسن تفتكروني فاضي، على سفر".
وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة ساويرس حيث قال أحمد أبو سريع: "وأنت كل ما يتجمد معاك قرشين تجرى تسافر وتفرتكهم كدة، ما بتعملش حساب المستقبل ابدًا، بص أنا غلبت معاك".
وأضاف آخر : "أنا لو مكانك هكون أكتر واحد فاضي في العالم".
مغرب06:06 م
فجر
04:51
شروق
06:14
ظهر
12:10
عصر
15:33
مغرب
18:06
عشاء
19:36