خليل: "أيجدى مع ثائر قضبان وسجان؟!"

12 مارس 2018 - 02:41 م

أكد القائد العمالي كمال خليل، أن بعضًا مما سجنوا خلال الفترة الحالية أمثال "جمال عبد الفتاح وحسن حسين ومحمد إبراهيم واحمد مناع واحمد درويش"، وغيرهم، لا يمكن أن يجمعهم تنظيم إرهابي.

وأضاف في تدوينة له علي صفحتة الشخصية "فيس بوك" قائلاً: "هم ليسوا تنظيما إرهابيا، لأنهم جميعًا ضد الإرهاب بجميع أشكاله سواء كان إرهاب جماعات تكفيرية أو إرهاب دولة".

وتابع: "لا يمكن أن يجمعهم تنظيم أيديولوجى واحد، فبعضهم اشتراكي وبعضهم ناصرى وبعضهم مستقل، وهم معادون للصهيونية، وضد التطبيع، وضد الهيمنة الأمريكية وسياسات التبعية، وجميعهم مناصرون لقضايا الحريات ومنحازون للفقراء ولشعارات العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلي مناصرتهم للقضية الفلسطينية".

وأشار إلى أن ما يمكن أن يجمعهم من مواقف مشرفة، عدا ذلك هو شيء غير حقيقي".

ونادي "خليل" خلال تدوينتة بالحرية لهم ، قائلاً: "الحرية لجميع الزملاء أعرفهم جميعًا عن قرب وأتشرف بهم شيوخًا وشبابًا، الحرية أيضًا للشابة الصحفية مى الصباغ والتى لم أتشرف بمعرفتها شخصيًا ولكن عرفتها من مقالاتها الجميلة وقلمها المبشر عن موهبة فريدة، الحرية لكل سجين رأى فى مصر، الرأي ليس جريمة".

واختتم تدوينتة بقوله: "أيجدى مع ثائر قضبان وسجان ؟! عمر السجن ما غير فكرة".