» اليونان توقف الدوري بعد اقتحام "سافيديس" بالسلاح

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أعلنت الحكومة اليونانية عن وقف مباريات كرة القدم، بعد اقتحام سافيديس رئيس نادي باوك اليوناني حكم مباراة فريقه أمام أيك أثينا مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري اليوناني اعتراضا على إلغاء حكم المباراة هدفا فى الدقائق الأخيرة.

وقال جيورجيوس فاسليليديس نائب وزير الثقافة والرياضة، "قررنا إيقاف بطولة الدورى، وسيستمر توقف البطولة حتى يتم التوصل لصيغة تقبل جميع الأطراف بشروطها وقواعدها"، بحسب "رويترز".

وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نزول بعض الأشخاص أرض الملعب، ومن بينهم إيفان سافيديس مالك باوك، الذى كان من الواضح أنه كان يحمل مسدساً للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه، بينما كان الفريقان متعادلين بدون أهداف فى الدقيقة قبل الأخيرة.


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