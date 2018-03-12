» ""تريزيجيه" يحسم موقفه من الانضمام للزمالك

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حاول مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية الحصول على خدمات نجم المنتخب الوطني محمد حسن تريزيجيه المحترف بين صفوف قاسم باشا التركي.

وبدأت المفاوضات عن طريق وسطاء وأصدقاء عرضوا الفكرة علي اللاعب، والذي رفض التفكير في الأمر مطلقا.

وأكد تريزيجيه لوسطاء مفاوضات الزمالك أنه لا يفكر نهائيا فى إنهاء مشواره الاحترافي بالوقت الحالي والعودة لمصر مرة أخرى خاصة بعد تألقه مع ناديه الحالي بالدوري التركي مما يمهد انتقاله لنادي آخر خلال الفترة القادمة.

كما شدد تريزيجيه على صعوبة اللعب لنادي الزمالك مستقبلا حتى في حالة عودته لمصر مؤكدا أنه أحد أبناء النادي الأهلي وسيعود لبيته عقب انتهاء رحلة احترافه الخارجية في أي وقت مع التأكيد على سعادته وامتنانه بسعي النادي الأبيض لضمه .


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