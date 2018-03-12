انتخابات الرئاسة وكاميرات كلية الصيدلة تشعلا "تويتر وفيسبوك"

12 مارس 2018 - 05:09 م

عاد مرة أخرى الحديث عن انتخابات الرئاسة، ضمن دائرة اهتمامات رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ودشن رواد الموقع أمس الأحد هاشتاج (#هختار_السيسي_ليه) والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولاً على الموقع.

وذكر المتابعون عبر الهاشتاج أسباب تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الشهر الجاري، ووصفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنسان الوطني المخلص لمصر، وقال البعض إنه يمثل الحلم بمصر الآمنة الخالية من الإرهاب وإنه تصدر لقيادة الوطن خلال فترة حرجة. ورأى آخرون أن مصر ستقضي على المناطق العشوائية عبر المجمعات السكنية الجديدة التي قام الرئيس السيسي بافتتاح بعضها.



أما على موقع "الفيسبوك"، فقد سادت حالة من الغضب بين قطاع كبير من الرواد نتيجة وجود كاميرات مراقبة داخل حمامات الطلاب والطالبات بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وهو ما اعتبره الطلاب انتهاكاً لخصوصيتهم ونقلوا شكواهم عبر الفيسبوك مما أدى لتفاعل وتعاطف العديد من الرواد الآخرين معهم.

وقد تفاقمت الأزمة بين الطلاب بعد إصدار مكتب عميد الكلية، لبيان جاء فيه أن الكاميرات المركبة داخل أروقة الحمامات موجهة على مدخل الباب لبيان الداخل والخارج فقط، وأن الهدف منها هو مواجهة تكرار حوادث السرقات من داخل دورات المياه، وهو ما أدى لاستياء المتفاعلين، وقال بعضهم أن خصوصية الطلبة تنُتهك من أجل حماية صنابير المياة على حد قولهم.

بينما نقل قطاع من الرواد تصريح الدكتورة خديجة أحمد إسماعيل، عميد الكلية، إلى أن الكاميرات لا تعمل وأن تركيبها تم فقط لتخويف مرتكبي حوادث السرقة، وأنه سيتم نقلها خارج أبواب الحمامات.





