  • الإثنين 12 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
مسجد الروضة

مصر تتسلم مساعدات أمريكية للناجين من هجوم«الروضة»

سامح شكري أثناء استقباله

شاهد.. استقبال حافل لـ«شكري» بجنوب السودان

الصومال توافق على قاعدة عسكرية إماراتية

تصعيد خطير من الصومال ضد الإمارات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»

ابن عم موسى مصطفى موسى

ابن عم«موسى» يشارك في وقفة لتأييده: صوتي للسيسي

جانب من الزيارة

محافظ أسوان يُهين الأهالي أمام وزير الري

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين بالضفة

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال

حبس

القبض على سارقي مليار دولار من شركة بترول

محمد صلاح

«صلاح» يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر زيادة في القيمة التسويقية

صورة الخبر الأصلي

تقرير ألماني يلفت نظر مصر إلى كنوز مهدرة

انتخابات الرئاسة وكاميرات كلية الصيدلة تشعلا "تويتر وفيسبوك"

الحياة السياسية

الفيس بوك وتويتر
الفيس بوك وتويتر

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

موسكو تنفي اتهامات واشنطن بهذا الأمر الخطير

#

"عشماوي": الإدلاء بالصوت في انتخابات الرئاسة واجب ديني ووطني

#

أكثر من ألف مرشح في انتخابات الاتحادات الطلابية بكفر الشيخ

#

74 % يستبعدون منافسة قوية في انتخابات الرئاسة

عاد مرة أخرى الحديث عن انتخابات الرئاسة، ضمن دائرة اهتمامات رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ودشن رواد الموقع أمس الأحد هاشتاج (#هختار_السيسي_ليه) والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأعلى تداولاً على الموقع.
وذكر المتابعون عبر الهاشتاج أسباب تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها خلال الشهر الجاري، ووصفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإنسان الوطني المخلص لمصر، وقال البعض إنه يمثل الحلم بمصر الآمنة الخالية من الإرهاب وإنه تصدر لقيادة الوطن خلال فترة حرجة. ورأى آخرون أن مصر ستقضي على المناطق العشوائية عبر المجمعات السكنية الجديدة  التي قام الرئيس السيسي بافتتاح بعضها.

أما على موقع "الفيسبوك"، فقد سادت حالة من الغضب بين قطاع كبير من الرواد نتيجة وجود كاميرات مراقبة داخل حمامات الطلاب والطالبات بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وهو ما اعتبره الطلاب انتهاكاً لخصوصيتهم ونقلوا شكواهم عبر الفيسبوك مما أدى لتفاعل وتعاطف العديد من الرواد الآخرين معهم.
وقد تفاقمت الأزمة بين الطلاب بعد إصدار مكتب عميد الكلية، لبيان جاء فيه أن الكاميرات المركبة داخل أروقة الحمامات موجهة على مدخل الباب لبيان الداخل والخارج فقط، وأن الهدف منها هو مواجهة تكرار حوادث السرقات من داخل دورات المياه، وهو ما أدى لاستياء المتفاعلين، وقال بعضهم أن خصوصية الطلبة تنُتهك من أجل حماية صنابير المياة على حد قولهم.
بينما نقل قطاع من الرواد تصريح الدكتورة خديجة أحمد إسماعيل، عميد الكلية، إلى أن الكاميرات لا تعمل وأن تركيبها تم فقط لتخويف مرتكبي حوادث السرقة، وأنه سيتم نقلها خارج أبواب الحمامات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. جنود إسرائيلية تعتدى على «مسعف»
» الإعدام لـ«كيميائي» قتل والديه بـ«يد الهون»
» نيابة أمن الدولة تقرر استمرار حبس«أبوالفتوح»
» سائق يسرق 270 ألف دولار من مدير شركة ويهرب إلى بلاده
» عامل يعذب ابنته حتى الموت بالشرقية
» السجن 20 عامًا لمدرس اغتصب 5 طالبات
» المرصد: مقتل أكثر من نصف المليون سورى منذ اندلاع الثورة
» طن الحديد يقفز لأكثر من 13 ألف جنيه
» اشتباه بعبوة ناسفة أمام مبنى البرلمان البريطاني
» مقتل 50 شخصًا إثر تحطم طائرة بنغالية في نيبال
» 3 أشخاص يغتصبون ممرضة تحت تهديد السلاح

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:36 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية