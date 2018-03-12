الحكومة: 501 مصنع جديد يبدأ العمل بها الشهر المقبل

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قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة منحت تراخيص عمل لـ501 مصنع جديد في عدة مناطق بالجمهورية، على أن تبدأ فى التشييد والعمل خلال الشهر المقبل، وذلك وفقًا لخطة الوزارة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار.
وأضاف قابيل، أن هناك 4400 مصنع آخر في مرحلة ترفيق الأراضي والترخيص، على أن تبدأ عملها مارس 2019 بجانب تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
وأكد قابيل، أن الوزارة تعمل على مساعدة الصناعات الصغيرة فى المناطق العشوائية، وذلك من خلال نقلها لمجمعات متخصصة مثل مدينة الروبيكي، والتى سيتم التوسع فيها لاحقًا.


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