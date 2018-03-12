» المرصد: مقتل أكثر من نصف المليون سورى منذ اندلاع الثورة

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الحرب في سوريا
الحرب في سوريا

خالد الشرقاوي

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سوريا

بشار الأسد

حقوق الإنسان

الغوطة

الحرب في سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا، عن أن الحرب التي اندلعت في سوريا في عام 2011 أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من نصف مليون إنسان.

وقال المرصد في بيان له، إن عدد قتلى الحرب وصل إلى 511,000 منذ اندلاعها قبل سنوات سبع، مضيفًا أن 85% من هؤلاء قتلوا على أيدي الجيش السوري بقيادة "بشار الأسد" وحلفائه.

وتواصل قوات نظام "الأسد" الغارات الجوية والقصف المدفعي على المدن والبلدات التي تسيطر عليها المعارضة في الغوطة، حيث قتل ما لا يقل عن 42 مدنيا، أمس الأحد، وأكثر من 900 قتيل في 20 يومًا فقط.

وقال المجلس المحلي في دوما بالغوطة الشرقية، إن المدينة تواجه "وضعًا مأساويا" نتيجة توجه الآلاف من المدنيين إليها هربًا من تقدم القوات الحكومية.

وقال المجلس، إن الآلاف من الأسر تضطر الى النوم في الشوارع والحدائق العامة بعد أن امتلأت الملاجئ والسراديب بالنازحين.

وجاء في بيان أصدره المجلس، "بعد أكثر من 20 يومًا من الحملة العسكرية البربرية، أدت هذه الى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية والغذائية وصل الى وضع فادح".

من جانبها، قالت الأمم المتحدة الاثنين، إن الأطفال يواجهون مخاطر غير مسبوقة في الحرب الدائرة في سوريا.

وقالت منظمة يونيسيف المعنية بالطفولة والتابعة للمنظمة الدولية، إن عدد القتلى من الاطفال تضاعف في عام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه،وأضافت، أنه يبدو أن عام 2018 سيكون أسوأ من سابقه.


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