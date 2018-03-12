حبس أمير جماعة التبليغ والدعوة في قضية نصب

12 مارس 2018 - 05:29 م

قررت محكمة مركز دمياط دائرة الجنح اليوم الاثنين، تأييد الحكم الصادر بحق "م. ح. ا"، والمعروف بأنه أمير جماعة التبليغ والدعوة بالمحافظة، والذى يخطب فى المساجد دون تصريح، بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه فى قضية نصب.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت فى 28 مايو 2017 حكمًا غيابيًا بحبسه سنة مع الشغل، وقد طعن المتهم فى الحكم فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه فى يوم 31 مارس 2016 بدائرة مركز دمياط، استولى على 385 ألف جنيه مملوكة للمجنى عليه "م. ا. خ"، وذلك باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية، عن طريق بيع قطعتى أرض له لا يملكها.

يذكر أن المتهم هو أمير جماعة التبليغ والدعوة فى دمياط، ويخطب فى المساجد بدون تصريح، وهو كثير السفر لخارج مصر، حيث المركز الرئيسى لجماعته فى بيشاور بباكستان.