ابن عم«موسى» يشارك في وقفة لتأييده: صوتي للسيسي

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ابن عم موسى مصطفى موسى
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موسي مصطفي

ابن عم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتظاهرة نظمها عدد من مؤيدي المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي، مرددين هتافات مؤيدة له ومناوئة لـ"أيمن نور" رئيس الحزب السابق.

من جانبه قال أحد المشاركين في الوقفة أنه ابن عم "موسى مصطفى"، وأن نجاحه أو نجاح الرئيس السيسي سيعود على مصر بالخير لأن كلاهما يحب مصر.

وأضاف أنه اطلع على برنامج كل منهم، وأنه مؤيد لابن عمه ولكنه في نفس الوقت سينتخب "السيسي" في الانتخابات الرئاسية.


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