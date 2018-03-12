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بعد نجاح «أرطغرل»..الإعلان عن عرض مسلسل «الفاتح»

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بعد نجاح «أرطغرل».. تركيا تعلن عن موعد عرض مسلسل «الفاتح»
بعد نجاح «أرطغرل».. تركيا تعلن عن موعد عرض مسلسل «الفاتح»

خالد الشرقاوي

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أرطغرل

الفاتح

المسلسلات التركية

أعلنت قناة "دي" التركية، رسميا، موعد بث المسلسل التركي "الفاتح"، على شاشاتها، وذلك الثلاثاء 20 مارس الجاري، بعد أن جرى الحديث سابقًا، عن بدء البث هذا الأسبوع.

وبحسب الموقع الرسمي للقناة التركية، فإن موعد البث رسميًا هو الأسبوع المقبل، في توقيت يتحاشى فيه الاصطدام بمسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي يحقق نسب مشاهدة في تركيا.

ويروي المسلسل الذي يلعب دور البطولة فيه، الممثل التركي المعروف، كنان إميرزلي أوغلو، الشهير عربيًا بـ"عمار الكوسوفي"، قصة السلطان العثماني محمد الثاني الملقب بالفاتح، كونه فتح "القسطنطينية (إسطنبول)، في العام 1453م.

وكان الإعلان الثاني للمسلسل، قد أظهر الفاتح وهو في ساحات القتال، ويصطدم مع أهم اسم في الدولة العلية، تشاندرلي خليل باشا، الذي يقول للفاتح بأن فتح القسطنطينية، هو "حلم فارغ"، ردا على قول الفاتح بأن "القسطنطينية مسمار صدئ في التراب الإسلامي، وفتحه هو أكبر بشارة".

ومع اقتراب موعد البث، جرى الكشف عن دور فاطمة هاتون، التي تجسدها الفنانة التركية سيدف أفجي، والتي تلعب دور إحدى جاريات الفاتح، ولكنها تملك سرًا يجعلها تتخذ قرارات مصيرية، تزيد من الحبكة الدرامية للمسلسل.

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