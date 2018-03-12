» عامل يعذب ابنته حتى الموت بالشرقية

12 مارس 2018 - 05:57 م

أمرت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته «شهد» 3 سنوات، حتى الموت، بسبب خلافات مع والدتها «طليقته».

البداية كانت بورود إخطار من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول الطفلة «شهد.ع.ا» 3 سنوات، جثة هامدة، وبها آثار تعذيب وإطفاء سجائر في أماكن متفرقة بجسدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11801 إداري بلبيس لسنة 2018.

بينت التحريات الأولية، إلى أن وراء الواقعة والد الطفلة، والذي أقدم على تعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها؛ بسبب خلافات بينه ووالدة الطفلة «طليقته»، حيث أنه منفصل عن والدة الطفلة منذ فترة، واستغل تواجد الطفلة في منزله لتصفية خلافات بينه وطليقته، إذ اقدم على حرقها واطفاء السجائر في جسدها.

تم ضُبط المتهم وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بعرض جثة الطفلة على لجنة من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.