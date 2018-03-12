  • الإثنين 12 مارس 2018
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
مسجد الروضة

مصر تتسلم مساعدات أمريكية للناجين من هجوم«الروضة»

سامح شكري أثناء استقباله

شاهد.. استقبال حافل لـ«شكري» بجنوب السودان

الصومال توافق على قاعدة عسكرية إماراتية

تصعيد خطير من الصومال ضد الإمارات

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

استقالة أكبر 3 قيادات مهمة في «التعليم العالى»

ابن عم موسى مصطفى موسى

ابن عم«موسى» يشارك في وقفة لتأييده: صوتي للسيسي

جانب من الزيارة

محافظ أسوان يُهين الأهالي أمام وزير الري

الاحتلال يصيب ويعتقل فلسطينيين بالضفة

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال

حبس

القبض على سارقي مليار دولار من شركة بترول

محمد صلاح

«صلاح» يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر زيادة في القيمة التسويقية

صورة الخبر الأصلي

تقرير ألماني يلفت نظر مصر إلى كنوز مهدرة

والنيابة تأمر بحبسه

عامل يعذب ابنته حتى الموت بالشرقية

قضايا وحوادث

حبس عامل 4 أيام قام باغتصاب فتاة وقتلها
حبس عامل 4 أيام قام باغتصاب فتاة وقتلها

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

أم تقتل ابنها ذو الـ"7 سنوات" حتى لا تخسر حضانته

#

أب يعذب ابنته حتى الموت

#

"ساعة لربك..وساعة لقلبك"..حرب الديوك عقب صلاة الجمعة

#

عامل يقتل زوجته بـ"الشاكوش" بالمنيا

الشرقية

النيابة العامة

حبس عامل

تعذيب ابنته

أمرت نيابة بلبيس العامة بمحافظة الشرقية، بإشراف المستشار هيثم نصار، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته «شهد» 3 سنوات، حتى الموت، بسبب خلافات مع والدتها «طليقته».

 البداية كانت بورود إخطار من مستشفى بلبيس المركزي، يفيد بوصول الطفلة «شهد.ع.ا» 3 سنوات، جثة هامدة، وبها آثار تعذيب وإطفاء سجائر في أماكن متفرقة بجسدها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11801 إداري بلبيس لسنة 2018.

بينت التحريات الأولية، إلى أن وراء الواقعة والد الطفلة، والذي أقدم على تعذيبها وإطفاء السجائر في جسدها؛ بسبب خلافات بينه ووالدة الطفلة «طليقته»، حيث أنه منفصل عن والدة الطفلة منذ فترة، واستغل تواجد الطفلة في منزله لتصفية خلافات بينه وطليقته، إذ اقدم على حرقها واطفاء السجائر في جسدها.

تم ضُبط المتهم وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بعرض جثة الطفلة على لجنة من الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

جمال سلطان

الأمين العام للجماعة.. ليس أمينًا!

محمود سلطان

محمد صلاح.. التطرف ليس دينيًا فقط

فراج إسماعيل

.. بلا تناقض

حسام فتحي

المرأة المفترية.. والوكسة الحضارية!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أخطر تصريحات القرن.. (تصفية القضية)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. جنود إسرائيلية تعتدى على «مسعف»
» الإعدام لـ«كيميائي» قتل والديه بـ«يد الهون»
» نيابة أمن الدولة تقرر استمرار حبس«أبوالفتوح»
» سائق يسرق 270 ألف دولار من مدير شركة ويهرب إلى بلاده
» عامل يعذب ابنته حتى الموت بالشرقية
» السجن 20 عامًا لمدرس اغتصب 5 طالبات
» المرصد: مقتل أكثر من نصف المليون سورى منذ اندلاع الثورة
» طن الحديد يقفز لأكثر من 13 ألف جنيه
» اشتباه بعبوة ناسفة أمام مبنى البرلمان البريطاني
» مقتل 50 شخصًا إثر تحطم طائرة بنغالية في نيبال
» 3 أشخاص يغتصبون ممرضة تحت تهديد السلاح

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عشاء

    07:36 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
أغرب المراسم وطقوس الموتي
ألفريد نوبل
كنوز مصر المهدرة
اقتحام الباستيل
أرشيفية