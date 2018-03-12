» نيابة أمن الدولة تقرر استمرار حبس«أبوالفتوح»

12 مارس 2018 - 06:06 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا إعادة, عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية, والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لمحبسه مرة ثانية مع استمرار حبسه في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا تولي قيادة جماعة إرهابية وتنفيذ مخططات التنظيم الدولي وبث أخبار كاذبة وتحديد الاثنين المقبل لاستكمال التحقيقات.

كانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.